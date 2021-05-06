Мальцева рассказала о загрузке туробъектов Гагры на майские праздники

Бизнес-консультант, специалист по гостиничному консалтингу Мария Мальцева в эфире радио Sputnik поделилась своими наблюдениями о турпотоке в Абхазию на майские праздники.

Радио Мальцева рассказала о загрузке туробъектов Гагры на майские праздники

На объектах размещения туристов в Гагрском районе загрузки увеличились примерно на 40 процентов в сравнении с 2017, 2018 и 2019 годами за аналогичный период, сообщила в эфире радио Sputnik бизнес-консультант, специалист по гостиничному консалтингу Мария Мальцева.

"Это очень высокий показатель, который говорит о том, что потоки достаточно высокие, несмотря на то, что были введены карантинные меры (о постановлении Роспотребнадзора для прибывающих на территорию РФ от 15 апреля 2021 года в целях предотвращения распространения коронавируса - прим.), которые после определенных переговоров сошли на нет", - заметила Мальцева.

По ее словам, небольшие гостиницы, которые не предоставляют своим постояльцам питание, какие-то различные программы, были загружены в предыдущие годы на 20 процентов, то в этом году на майские праздники они загружены на 60 процентов. Гостиницы, которые в предыдущие годы в мае были загружены на 40 процентов, в эти дни загружены процентов на 80.

"В объекты без условий обычно едут путешественники на три-четыре дня, а в объекты с хорошими условиями едут на пять-семь дней", - рассказала Мальцева.

Она поделилась также прогнозами на летний туристический сезон.

Подробности беседы в аудиофайле.