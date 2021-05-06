Турбаза: Кокоскир и Базба о возможностях развития этнотуризма в Абхазии

Директор национальной туристической компании "Турист" Руслан Кокоскир и экскурсовод Наталья Базба в эфире радио Sputnik поделились своим мнением о новом тренде в туризме "slow trevel", медленный туризм, когда туристов больше привлекает аутентичность, местная культура.

Радио Турбаза: Кокоскир и Базба о возможностях развития этнотуризма в Абхазии

Директор национальной туристической компании "Турист" в эфире радио сказал, что все больше туристов, будучи в Абхазии, хотят отдохнуть в традиционных абхазских семьях, побыть в роли "местного жителя".

"Люди хотят побыть в семье недельку, две. Видеть, как утроен быт, как готовят. Такой вид отдыха туристы воспринимает хорошо, мы наглядно с этим сталкивались. Есть семьи, которые отдохнули и с хорошими впечатлениями уехали из страны", - сказал Кокоскир.

По мнению экскурсовода, с помощью этнотуризма Абхазия может оказать конкуренцию многим другим развитым государствам.

"Этнотуризм – это самый эффективный способ в становлении мира, во взаимопонимании между жителями всех государств. На сегодняшний день Абхазия обладает всеми возможностями для развития этносел. В первую очередь живая культура, традиции. Мы тихо двигаемся к этому. Начиналось все с застолий. Это был первый шаг к познанию культуры Абхазии, абхазских жителей, и турист очень хочет побывать в абхазской семье, слышать абхазскую речь, язык", - отметил Базба.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

В эфире радио Sputnik Абхазия каждую среду - программа "Турбаза", в которой речь идет о курортном и туристическом бизнесе Абхазии, о деталях, нюансах, возможностях туристической отрасли, о функционировании этого вида бизнеса, юридических и законодательных аспектах.