20:32 06 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.58
  • EUR89.68
Поиск
© Foto / предоставил Анатолий Альтштейн

Эксперт рассказал, каким должен быть оптимальный интервал вакцинации

Радио
Получить короткую ссылку
19 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/06/1032365109.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210506/1032364947/Ekspert-rasskazal-kakim-dolzhen-byt-optimalnyy-interval-vaktsinatsii.html

Сколько дней может быть между первой и второй фазами вакцины, об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор медицинских наук и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Радио
Эксперт рассказал, каким должен быть оптимальный интервал вакцинации

Точный интервал между введением двух доз инъекционных препаратов от коронавируса не должен обязательно составлять ровно 21 день, то есть три календарные недели. Если пациент проходит вторую фазу вакцинации на 20-й или 23-й день, это не будет иметь принципиального значения.

"Можно поставить вакцину через 18-20 дней. Или сделать инъекцию на 30-40-й день. Ничего в этом страшного нет. Вакцинный механизм работает не так уж сверхточно", – заявил эксперт.

Вирусолог отметил, что очень длинная пауза между прививками может снизить ее эффект. Часто вакцинацию практикуют по следующей схеме: ставят первую фазу вакцины, через 2-3-4 недели - вторую, а еще через полгода третью.

"Стоит следовать инструкциям. При этом не переживать, что вы на день задержались”, – советует вирусолог Анатолий Альштейн. Интервал между фазами вакцинации не должен сильно склоняться в сторону уменьшения.

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
"Абхазия в фокусе": как развивается фотожурналистика
Вакцина от ковида и автомат Калашникова: Путин сказал, что у них общего
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться