Эксперт рассказал, каким должен быть оптимальный интервал вакцинации

Сколько дней может быть между первой и второй фазами вакцины, об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор медицинских наук и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Радио Эксперт рассказал, каким должен быть оптимальный интервал вакцинации

Точный интервал между введением двух доз инъекционных препаратов от коронавируса не должен обязательно составлять ровно 21 день, то есть три календарные недели. Если пациент проходит вторую фазу вакцинации на 20-й или 23-й день, это не будет иметь принципиального значения.

"Можно поставить вакцину через 18-20 дней. Или сделать инъекцию на 30-40-й день. Ничего в этом страшного нет. Вакцинный механизм работает не так уж сверхточно", – заявил эксперт.

Вирусолог отметил, что очень длинная пауза между прививками может снизить ее эффект. Часто вакцинацию практикуют по следующей схеме: ставят первую фазу вакцины, через 2-3-4 недели - вторую, а еще через полгода третью.

"Стоит следовать инструкциям. При этом не переживать, что вы на день задержались”, – советует вирусолог Анатолий Альштейн. Интервал между фазами вакцинации не должен сильно склоняться в сторону уменьшения.