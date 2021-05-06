Такие обстоятельства: Мерцхулава о выводе Абхазии из системного кризиса

Как создающееся общественное движение "Конгресс народа Абхазии" может повлиять на выход государства из фазы глубокой депрессии в эфире радио Sputnik рассказала экономист ЦСЭИ Илона Мерцхулава.

Радио Такие обстоятельства: Мерцхулава о выводе Абхазии из системного кризиса

По инициативе Центра социально-экономических исследований в Республике будет создано общественное движение "Конгресс народа Абхазии". Об этом стало известно во время круглого стола "О новой модели избирательной системы". О полномочиях создаваемого конгресса и о том, какой предполагается работа нового общественного движения, в эфире радио Sputnik рассказала экономист Центра Илона Мерцхулава.

"Весь 2020 год, несмотря на пандемию, мы продолжали работу. Проведенные исследования показали, что Абхазия находится в условиях системного кризиса. Более того, мы пребываем в фазе глубокой депрессии. И, безусловно, нужны изменения. Инициатива формирования Конгресса народа Абхазии пришла не только от нас. Эта идея поддержана и многими нашими коллегами", - рассказала Мерцхулава.

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