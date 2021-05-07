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Ковалев: в признании Moderna лучшей вакциной от коронавируса есть элемент политборьбы

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1063)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210507/1032368331/Kovalev-v-priznanii-Moderna-luchshey-vaktsinoy-ot-koronavirusa-est-element-politborby.html

Информацию о том, что лучшей вакциной от коронавируса признана разработка американской биотехнологической компании Moderna, комментирует первый замдекана Высшей школы экономики РФ, политолог Игорь Ковалев.

Радио
Ковалев: в признании Moderna лучшей вакциной от коронавируса есть элемент политборьбы

Политолог Игорь Ковалев заявил радио Sputnik, что та гонка, которая возникла сегодня между странами по внедрению вакцин от коронавируса, обусловлена в большей степени политическими и экономическими факторами, чем медицинскими. 

"Сам факт определения лучшей вакцины является элементом политической войны", - считает эксперт.

Он напомнил, что в самой новости о лучшей вакцине есть информация о "Спутник V", с указанием ее эффективности (97%), которая выше, чем у Moderna (94%).

По словам Ковалева, совершенно непонятно, по какому критерию был сделан выбор, как оценивают вакцины? В этой связи политолог заявил о множестве вопросов, которые возникают к ВОЗ и другим международным организациям, которые, как он считает, имеют важное значение, как, например, помощь ВОЗ бедным странам, но при этом открыто показывают свою зависимость от позиции США.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1063)

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