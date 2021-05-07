Ковалев: в признании Moderna лучшей вакциной от коронавируса есть элемент политборьбы

Информацию о том, что лучшей вакциной от коронавируса признана разработка американской биотехнологической компании Moderna, комментирует первый замдекана Высшей школы экономики РФ, политолог Игорь Ковалев.

Радио Ковалев: в признании Moderna лучшей вакциной от коронавируса есть элемент политборьбы

Политолог Игорь Ковалев заявил радио Sputnik, что та гонка, которая возникла сегодня между странами по внедрению вакцин от коронавируса, обусловлена в большей степени политическими и экономическими факторами, чем медицинскими.

"Сам факт определения лучшей вакцины является элементом политической войны", - считает эксперт.

Он напомнил, что в самой новости о лучшей вакцине есть информация о "Спутник V", с указанием ее эффективности (97%), которая выше, чем у Moderna (94%).

По словам Ковалева, совершенно непонятно, по какому критерию был сделан выбор, как оценивают вакцины? В этой связи политолог заявил о множестве вопросов, которые возникают к ВОЗ и другим международным организациям, которые, как он считает, имеют важное значение, как, например, помощь ВОЗ бедным странам, но при этом открыто показывают свою зависимость от позиции США.