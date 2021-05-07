14:07 07 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.14
  • EUR89.51
Поиск
© Sputnik / Максим Блинов

Лавров об антироссийских санкциях ЕС: мания безнаказанности

Радио
Получить короткую ссылку
21 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210507/1032368364/Lavrov-ob-antirossiyskikh-sanktsiyakh-ES-maniya-beznakazannosti.html

Выпады в адрес России не останутся без ответа, как и санкции в отношении руководства страны, парламентариев и компаний, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Радио
Лавров об антироссийских санкциях ЕС: мания безнаказанности

Вся архитектура отношений между Россией и Евросоюзом, бывшая беспрецедентно развитой в свое время, была разрушена Брюсселем в связи с событиями, произошедшими на Украине и в Крыму и не понравившимися западным коллегам, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров. 

"Начало все этой цепочки решений было положено тогда, когда Евросоюз, пытаясь затушевать свою беспомощность перед радикалами, захватившими власть в Киеве, попытался свалить с больной головы на здоровую", ― сказал Лавров.

Череда санкций, которые запустили члены ЕС и другие западные страны, включая США, в настоящее время продолжается, добавил глава российской дипломатии.

"Мы не будем оставлять без ответа подобные выпады в отношении России, представителей российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором без каких-либо убедительных оснований и абсолютно нелегитимно", ― подчеркнул министр.

Манера прибегать к односторонним рестрикциям в обход Совета Безопасности ООН становится заразительной ― США эту моду ввели, а Евросоюз охотно подхватил", добавил Лавров.

"Евросоюз считает, что ему все дозволено, и когда ЕС начинает угрожать новыми санкциями, я просто начинаю думать, что, помимо ощущения вседозволенности и непогрешимости, Евросоюз начинает быть обуреваем еще одной манией ― имею ввиду полную безнаказанность. Мне кажется, что это путь тупиковый", ― сказал Лавров.

Россия не может не отвечать на эту враждебность, подчеркнул глава российского МИД.

Накануне страны "Большой семерки" высказались о заинтересованности в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией, соответствующее коммюнике выпустили главы МИД G7 по итогам встречи в Лондоне. В то же время было вновь объявлено о политике сдерживания в отношении РФ.

"Мы продолжим наращивать наши коллективные возможности по сдерживанию поведения России, которое угрожает сложившейся международной системе, в том числе в киберсреде и в области дезинформации", — говорится в заявлении.

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
"Абхазия в фокусе": как развивается фотожурналистика
Вакцина от ковида и автомат Калашникова: Путин сказал, что у них общего
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться