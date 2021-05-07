Юрист: одобрив "Спутник V", ВОЗ изменит расстановку сил в войне вакцин

В вакцинной войне, которая сопровождается фейками и вбросами, главная задача ВОЗ ― "быть над схваткой" и призывать страны к добросовестной конкуренции, считает юрист, политолог, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Кира Сазонова.

Радио Юрист: одобрив "Спутник V", ВОЗ изменит расстановку сил в войне вакцин

Всемирная организация здравоохранения уже в начале лета может дать оценку российского препарата "Спутник V" для экстренного применения ― это дополнительный знак качества, который, "как и любые имиджевые вещи, незримым образом влияет на продажи и количество контрактов, заключенных на поставку вакцины", рассуждает Кира Сазонова в интервью радио Sputnik.

"То, что мы с вами наблюдаем последние полгода, это вакцинная война, и человеческие жизни в этой теме отошли на второй план, и все занимаются дискуссией о том, у кого вакцина лучше", ― считает она.

С точки зрения временного промежутка мы пока еще очень мало знаем о реальной эффективности вакцин, потому что с начала их применения не прошло и года, поэтому все происходящее на рынке вакцин сопровождается невероятным количеством фейков и вбросов, отмечает эксперт.

"Задача ВОЗ в этом плане ― быть над схваткой, призвать государства к порядку и добросовестной конкуренции. И главное Гебрейсус (глава ВОЗ ― Sputnik) уже давно заявлял, что все, связанное с вакцинной тематикой, демонстрирует моральный провал человечества: все богатые страны так или иначе начали вакцинацию, а страны бедные еще даже не получили свои порции вакцин", ― отмечает Сазонова.

Когда ВОЗ одобряет ту или иную вакцину, тем самым организация как бы рекомендует интенсифицировать ее закупки, кроме того, ВОЗ проводит свои отдельные от государств клинические испытания, в ходе которых называет процент эффективности препарата и таким образом пытается подстегнуть государства активизировать вакцинацию.

"ВОЗ не свободная структура, на нее давят, и ей очень сложно оставаться независимой, кроме того, решения этой организации являются рекомендательными, то есть посоветовать Бразилии закупить вакцину ― это не значит, что над Бразилией кто-то буде стоять с топором и говорить "покупай". Так это не работает. Приходится ВОЗ как-то филигранно пытаться выруливать на дискуссии, связанные с вакцинной войной, но по-прежнему это война, и большинство государств ведет себя очень некрасиво", ― говорит Сазонова.

ВОЗ в конце июня или в июле может провести оценку препарата "Спутник V", по итогам которой российскую вакцину могут включить в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, такой прогноз накануне озвучила помощник директора организации Марианджела Симао.

Пока у ВОЗ нет полного досье от создателей вакцины, еще не все данные переданы. Однако, согласно действующим правилам, производитель вакцины может представлять данные, пока продолжается процесс регистрации вакцины в Евросоюзе.