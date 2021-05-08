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Отпуск в COVID-19. Как не бояться? Где отдыхать, чтобы не заразиться?

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210508/1032368621/Otpusk-v-COVID-19-Kak-ne-boyatsya-Gde-otdykhat-chtoby-ne-zarazitsya.html

С начала вспышки эпидемии коронавируса мы пережили две волны и, возможно, приблизились к третьей. Спустя полтора года многие по-прежнему испытывают страх выходить на улицу, встречаться с друзьями или уезжать далеко от дома.

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Отпуск в COVID-19. Как не бояться? Где отдыхать, чтобы не заразиться?

Как наконец расслабиться, преодолеть страх и поехать в отпуск. Где отдыхать, чтобы минимизировать риски заражения.
Почему для полноценного отпуска нужно уезжать из дома? Как жить и отдыхать в условиях новой реальности рассказывают эксперты – клинический психолог, психотерапевт, психиатр Анастасия Афанасьева и заместитель генерального директора "МОСГОРТУР" Юлия Силенко.

01:25 Распространен ли страх ехать в отпуск в условиях пандемии?

05:45 Страх идет от неизвестности

09:55 Что нужно сделать, чтобы избежать дискомфорта в путешествии?

12:35 Рационализация страха

16:55 Что сделать, чтобы уменьшить страх заразиться?

17:50 "Чтобы отдохнуть – нужно уехать из дома": стереотип или правда?

20:40 Мозг воспринимает отдых не по времени, а по количеству впечатлений

31:00 Как правильно бояться или не бояться в условиях пандемии

Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (533)

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