Научпоп и космос: какая польза от мультиков про звездолеты и спутники?

Главные темы

Абитуриенты из Абхазии сдадут вступительные экзамены в СПбГЛТУ после майских праздников Абитуриенты из Абхазии и представители абхазо-абазинской диаспоры со всего мира смогут поступить в Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет (СПбГЛТУ) на бесплатной основе по договоренности с Всемирным абхазо-абазинским конгрессом. 43

Президенты Абхазии и России обменялись поздравлениями с Днем Победы в ВОВ Абхазия принимала самое активное участие в борьбе против фашистской Германии, на фронты Великой Отечественной войны ушли более 55 с половиной тысяч жителей республики и более 17 тысяч из них не вернулись домой. 104