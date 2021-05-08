Научпоп и космос: какая польза от мультиков про звездолеты и спутники?

Как повлияет на научпоп новый закон о просветительской деятельности? Обсуждали вместе с организаторами сообщества популяризации космоса "Космический рейс".
Эпизод подготовлен при поддержке АНО "Космический рейс".
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Зачем нужна популяризация науки в целом и космический научпоп в частности? Кто, кроме космонавтов, занимается космонавтикой? Несет ли их работа пользу для обычного человека?
Как повлияет на научпоп новый закон о просветительской деятельности? Обсуждали вместе с организаторами сообщества популяризации космоса "Космический рейс".
Эпизод подготовлен при поддержке АНО "Космический рейс".
Слушайте подкасты РИА Новости.
Абитуриенты из Абхазии и представители абхазо-абазинской диаспоры со всего мира смогут поступить в Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет (СПбГЛТУ) на бесплатной основе по договоренности с Всемирным абхазо-абазинским конгрессом.
Абхазия принимала самое активное участие в борьбе против фашистской Германии, на фронты Великой Отечественной войны ушли более 55 с половиной тысяч жителей республики и более 17 тысяч из них не вернулись домой.
VI Международный турнир по боксу, посвященный заслуженному тренеру Абхазии, мастеру спорта СССР по боксу, кавалеру ордена Леона Роману Чирикбая, прошел в гудаутской спортшколе с 5 по 8 мая.
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