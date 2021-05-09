Язык репрессий: какие названия жертвы ГУЛАГа придумывали местам заключения

Партнер эпизода - Музей истории ГУЛАГа.
Эпизод подготовлен на основе книги Леонида Городина "Словарь русских агротизмов".
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Чтобы хоть как-то скрасить свое заключение, сидельцы придумывали смешные и необычные названия своим лагерям. Откуда на севере Коми появился Вавилон? Какую колонию называли "особой планетой"? Почему заключенные хотели попасть в Ташкент, но не стремились в Индию?
Партнер эпизода - Музей истории ГУЛАГа.
Эпизод подготовлен на основе книги Леонида Городина "Словарь русских агротизмов".
Слушайте подкасты РИА Новости.
В Великой Отечественной войне воевали более 55 с половиной тысяч жителей Абхазии. 22 человека удостоены звания Героя Советского Союза.
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