Язык репрессий: какие названия жертвы ГУЛАГа придумывали местам заключения

Чтобы хоть как-то скрасить свое заключение, сидельцы придумывали смешные и необычные названия своим лагерям. Откуда на севере Коми появился Вавилон? Какую колонию называли "особой планетой"? Почему заключенные хотели попасть в Ташкент, но не стремились в Индию?