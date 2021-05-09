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Язык репрессий: какие названия жертвы ГУЛАГа придумывали местам заключения

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210509/1032374509/Yazyk-repressiy-kakie-nazvaniya-zhertvy-GULAG-pridumyvali-mestam-zaklyucheniya.html

Чтобы хоть как-то скрасить свое заключение, сидельцы придумывали смешные и необычные названия своим лагерям. Откуда на севере Коми появился Вавилон? Какую колонию называли "особой планетой"? Почему заключенные хотели попасть в Ташкент, но не стремились в Индию?

Радио
Язык репрессий. Какие названия жертвы ГУЛАГ придумывали местам заключения

Партнер эпизода - Музей истории ГУЛАГа.

Эпизод подготовлен на основе книги Леонида Городина "Словарь русских агротизмов".
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Темы:
Подкасты РИА (534)

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