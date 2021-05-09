16:06 09 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.14
  • EUR89.51
Поиск
Подкаст ЯсноПонятно
© Sputnik

"Покажи, где болит": как быть с психологическими травмами

Радио
Получить короткую ссылку
15 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210509/1032374604/Pokazhi-gde-bolit-kak-byt-s-psikhologicheskimi-travmami-.html

Что такое психологическая травма и почему она (вдруг) у всех появилась? Чем отличаются личная и семейная травмы от коллективной травмы целого народа и страны?

Радио
"Покажи, где болит". Как быть с психологическими травмами

Правда ли, что российское общество – травмоцентрическое и все мы ощущаем на себе последствия трагедий прошлых лет. Как травмируются уже в сознательном возрасте и можно ли избежать этого?

Слово "травма" происходит от древнегреческого "рана". Но уже в современной медицинской и психиатрической литературе термин стал трактоваться и как "рана сознания" в результате эмоционального шока, нарушающего в человеке или в социуме осмысление времени, себя и мира. Говорим об этом с антропологом, психотерапевтом, автором курса лекций про травму Еленой Миськовой.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Великая Отечественная война в объективе знаменитых фоторепортеров
Путин выступил на Параде Победы в Москве
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться