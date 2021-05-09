Такие обстоятельства: о важности сохранения исторической памяти о Великой Отечественной

Почему День Победы называют великим праздником и для чего важно помнить о войне и победе, в эфире радио Sputnik рассказали глава Сухумского родительского комитета Гунда Кварчия и Цуца Бейя-Ломия, чьи родственники воевали на фронтах Великой Отечественной войны.

Радио Такие обстоятельства: о важности сохранения исторической памяти о Великой Отечественной

Республиканский родительский комитет и представительство Россотрудничества в Абхазии организовали кинопоказ советских военных фильмов для учащихся сухумских школ ко дню празднования 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в Сухуме прошла акция "Бессмертный полк", приуроченная ко Дню Победы. Организовали ее представительство Россотрудничества в республике и музей Боевой Славы.

О важности сохранения памяти о войне, о подвиге защитников родины и патриотическом воспитании молодого поколения в эфире радио Sputnik Абхазия говорили лава Сухумского родительского комитета Гунда Кварчия и участница акции "Бессмертный полк" Цуца Бейя-Ломия, чьи родственники воевали на фронтах Великой Отечественной войны.

Полная версия беседы в аудиофайле.

День Победы в Великой Отечественной войне ежегодно празднуется во всех городах и районах Абхазии. На фронты Великой Отечественной войны ушли более 55 с половиной тысяч жителей республики и 17 тысяч из них не вернулись домой. 22 жителя Абхазии удостоены звания Героя Советского Союза, трое стали полными кавалерами ордена Славы, что приравнивается к званию Героя Советского Союза. В живых остался 21 ветеран.