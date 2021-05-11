Дополнительное время: Иваненко о детско-юношеской футбольной лиге Абхазии

Радио Дополнительное время: Иваненко о детско-юношеской футбольной лиге Абхазии

Первые игры весеннего первенства Детско-юношеской футбольной лиги состоялись на стадионе "Динамо" 13 апреля. На поле встретились 18 команд из Сухума, Гагры, Нового Афона, Агудзеры, Гудауты, Очамчыры и Пицунды. Финал весеннего первенства пройдет в середине июня.

"В Детско-юношеской футбольной лиге более 70 команд, около 1000 футболистов. Дети стали больше заниматься футболом… за последний год количество команд увеличилось. Наша первая задача - воспитывать футболистов. Мы не гонимся за кубками и медалями, объясняем это и тренерам, руководителям команд. Только игроки 2005-2006 годов на чемпионате Абхазии проводят два круга полноценно. Это 10 команд, парням 15-16 лет, им пора уже играть за награды. А остальные возрасты играют без определения мест. Победителя не будет, победит футбол", - рассказал Иваненко.

Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле.