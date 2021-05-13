Комаровский рассказал, как восстановить нервную систему после коронавируса

О том, как быстрее восстановить тело и психику после коронавируса, какие физические нагрузки подойдут больше, рассказал педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

Радио Комаровский рассказал, как восстановить нервную систему после коронавируса

Статическим нагрузкам, рассчитанным на напряжение, в восстановительный период после перенесенной коронавирусной инфекции лучше предпочесть аэробные, дает рекомендации врач на своем youtube-канале.

"Ходить, велотренажер, ездить на велосипеде, если есть силы и здоровье, просто двигаться, перемещаться в пространстве. Это очень хорошо не только для мышц, но и для нервной системы", – говорит доктор.

Для выбора оптимальных нагрузок он советует обращаться к профессионалам ― специалистам по лечебной физкультуре, тренерам по фитнесу, понимающим, как работают разные группы мышц.

"Если у вашего мужа был COVID и ему сейчас плохо, сделайте все, чтобы на 15 минут времени вытащить его на улицу. Но в целом главное правило ― минимум 30 минут аэробной, то есть динамической нагрузки в течение одного дня. Это немного. Разделите на шесть раз по пять минут, но это надо делать обязательно", – подчеркивает Комаровский.

Доктор предостерегает выздоравливающих от того, чтобы лежать целый день на диване и смотреть в потолок или в телевизор, это хуже всего для восстановления.

"Самое тяжелое ― это нарушения со стороны нервной системы. Это психические расстройства. Но тут очень важно всегда быть уверенным в том, что это "постковид", что это связано с коронавирусом, ведь остальные болезни нервной системы никуда не делись", – рассказал специалист.

Врач назвал три основные рекомендации для восстановления нервной системы после коронавируса. Во-первых, нужны опять же физические нагрузки и двигательная активность.

"Каждый день, когда вы лежите и ничего не делаете, увеличивает выраженность депрессии, психических расстройств и расстройств памяти, способность к здравомыслию покидает организм", – отметил он.

Во-вторых, физическая активность нужна такая, при которой человек должен ориентироваться в пространстве. "Не просто идти по ровной дорожке куда глаза глядят, но очень здорово, когда человек движется по неровной поверхности, например, по лесу, когда работает вестибулярный аппарат и системы ориентации в пространстве", – говорит врач.

Третье: если у человека расстройство памяти, мышления и здравого смысла, нужно придумывать себе задачи, даже самые простые ― повторять языки, учить стихи, помогать детям делать домашнее задание, советует Комаровский.

Человеку после коронавируса очень тяжело решить проблемы в одиночку, поэтому доктор рекомендует близким создавать условия для коммуникации.

"Если кто-то стал еще ленивее и вреднее, это не он такой плохой, это его коронавирус довел, будьте добрее и потерпите", – резюмирует специалист.