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Такие обстоятельства: о вакцинации от коронавируса в Абхазии

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210513/1032408269/Takie-obstoyatelstva-o-vaktsinatsii-ot-koronavirusa-v-Abkhazii.html

Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ Абхазии Алиса Матуа и журналист Лаура Шарова в эфире радио Sputnik выразили свое мнение по поводу вакцинации от COVID-19, насколько это поможет улучшению ситуации со снижением распространения вируса.

Радио
Такие обстоятельства: о вакцинации от коронавируса в Абхазии

Вакцинация жителей Абхазии от COVID-19 препаратом "Спутник V" началась в республике 12 мая. Первая партия российской вакцины "Спутник V" в количестве 6,5 тысячи доз прибыла в Абхазию 30 апреля.

Иммунолог-вирусолог Алиса Матуа отметила, что в Абхазии сделаны первые шаги к выработке коллективного иммунитета, и выразила надежду на то, что население приобретет иммунитет не путем заболевания COVID-19, а вакцинацией.

"Есть инфекции, которые создают практически пожизненный иммунитет, но, к глубокому сожалению, вирус COVID-19, по всей видимости, не относится к таким инфекциям. Однозначного ответа на вопрос нет, прошло чуть более года, как инфекция циркулирует в мире. Считается, что не менее полугода хватает иммунитет. Изобретатели "Спутник V" предполагают, что поствакцинального иммунитета должно хватить на два года. При этом мы не должны забывать, что у каждого пациента свои индивидуальные способности иммунной системы. Но даже если год, уже было бы неплохо, мы как-то сдерживали бы эту ситуацию", - сказала Матуа.

Она дала оценку ситуации с коронавирусом в республике на сегодня, рассказала, обнаружены ли новые штаммы, поможет ли вакцина, которая была разработана до их появления, поделилась своим опытом вакцинирования.

Журналист Лаура Шарова, переболевшая коронавирусной инфекцией, рассказала о своем отношении к вакцинации, о настроениях в окружении по поводу прививки.

Подробности в аудиофайле.

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