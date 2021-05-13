Эксперт о палестино-израильском конфликте: может стать взаимоуничтожительным

Радио Эксперт о палестино-израильском конфликте: может стать взаимоуничтожительным

Китай, Норвегия и Тунис призвали членов Совета безопасности ООН провести 14 мая чрезвычайное заседание для обсуждения эскалации напряженности между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает France Press со ссылкой на источники. Открытое заседание должно проходить с участием израильской и палестинской сторон.

Совбез ООН уже провел на этой неделе два закрытых заседания в виртуальном формате, посвященных конфликту. По данным источника РИА Новости в ООН, единственная страна, которая блокирует согласование в Совбезе заявления по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта – это Соединенные Штаты.

В эфире радио Sputnik член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш высказал мнение, что израильская и палестинская стороны заинтересованы в проведении чрезвычайного заседания в Совбезе ООН.

"Конфликт такого рода может превратиться в бесконечный и крайне взаимоуничтожительный. Понимание этого факта и должно двигать одну и другую сторону. Думаю, что и израильская, и палестинская сторона совсем не против, чтобы их сейчас помирили, позволив сохранить одной и другой стороне лицо. Потому что полноценный конфликт на Ближнем Востоке, да еще затяжной, совершенно противоречит и военным стратегиям, и ресурсному обеспечению Израиля и арабских стран. Заседание СБ ООН состоится в любом случае – это предполагает регламент организации. А вот какая резолюция будет принята, это остается интригой. Это на сегодня непонятно. А понятно, что по поводу нее будет достаточно интенсивный торг", – считает Кирилл Коктыш.