Такие обстоятельства: о занятости местного населения Абхазии в турсфере

Радио Такие обстоятельства: о занятости местного населения Абхазии в турсфере

Руководитель Гагрского гуманитарно-промышленного техникума Лаша Кехирипа рассказал о востребованности специальностей среднего звена и поделился своими наблюдениями о трудоустройстве выпускников учебного заведения.

Нехватка в персонале существует, но есть статистические данные, которые говорят, что с каждым годом занятость местного населения в туристической сфере растет, сказала начальник отдела приема и выдачи разрешительных документов Министерства Абхазии по туризму Кристина Лакербая.

"В 2016 году занято в сфере туризма было около 8 000 человек. На сегодняшний день, по официальным данным, занятость достигла 25 000. У нас не так много выпускников, которые оканчивают именно это направление. Местное население, оно недостаточно для того, чтобы полностью заполнить эту сферу. Буквально в том году, когда сезон начался поздно, мы почувствовали большую нехватку персонала, те, которые приезжали из-за пределов Абхазии, они не смогли выехать, и внутри мы остались наедине с собой. В перспективе развития туротрасли нам необходимо больше кадров, ведь эта сфера расширяется", - отметила Лакербая.

Подробности слушайте в аудиофайле.