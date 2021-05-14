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Такие обстоятельства: о занятости местного населения Абхазии в турсфере

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О занятости местного населения Абхазии в турсфере среднего звена в эфире радио Sputnik обсудили представитель Минтуризма Кристина Лакербая, руководитель Гагрского техникума Лаша Кехирипа, замдиректора курорта "Пицунда" Павел Киртбая.

Радио
Такие обстоятельства: о занятости местного населения Абхазии в турсфере

Руководитель Гагрского гуманитарно-промышленного техникума Лаша Кехирипа рассказал о востребованности специальностей среднего звена и поделился своими наблюдениями о трудоустройстве выпускников учебного заведения.    

Нехватка в персонале существует, но есть статистические данные, которые говорят, что с каждым годом занятость местного населения в туристической сфере растет, сказала начальник отдела приема и выдачи разрешительных документов Министерства Абхазии по туризму Кристина Лакербая.  

"В 2016 году занято в сфере туризма было около 8 000 человек. На сегодняшний день, по официальным данным, занятость достигла 25 000.  У нас не так много выпускников, которые оканчивают именно это направление. Местное население, оно недостаточно для того, чтобы полностью заполнить эту сферу. Буквально в том году, когда сезон начался поздно, мы почувствовали большую нехватку персонала, те, которые приезжали из-за пределов Абхазии, они не смогли выехать, и внутри мы остались наедине с собой. В перспективе развития туротрасли нам необходимо больше кадров, ведь эта сфера расширяется", - отметила Лакербая. 

Подробности слушайте в аудиофайле.

 

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