Гражданин и начальник: Цвижба о работах на центральной трассе Абхазии к турсезону

О состоянии центральной дороги республики и работах, которые проведут к летнему курортному сезону, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель председателя Дорожного фонда Абхазии Виталий Цвижба.

Радио Гражданин и начальник: Цвижба о работах на центральной трассе Абхазии к турсезону

В Абхазии летом ожидают около полутора миллиона туристов. Это рекордные показатели за последние годы, а также серьезный экзамен для принимающей стороны, и подготовка инфраструктуры является ключевым вопросом. О состоянии центральной дороги республики, насколько готова инфраструктура к нагрузке в курортный сезон, сколько выделено в этом году на ремонт, какие работы запланированы, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель председателя Дорожного фонда Абхазии Виталий Цвижба.

"Подготовлены информационные дорожные знаки на трех языках, они будут установлены на подъезде к каждому району. В количестве 24 штук знаки смонтированы. На очереди установка обычных дорожных знаков. Буквально сегодня уже подготовлена госэкпертиза на выполнение работ в размере 1 миллиона 880 тысяч рублей. На днях начнется монтаж 139 дорожных знаков, к началу июня работы будут завершены", - сообщил Цвижба.

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