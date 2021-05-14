17:09 14 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.00
  • EUR89.62
Поиск
© Sputnik

Гражданин и начальник: Цвижба о работах на центральной трассе Абхазии к турсезону

Радио
Получить короткую ссылку
5420
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/0e/1032414577.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210514/1032412095/Grazhdanin-i-nachalnik-Tsvizhba-o-rabotakh-na-tsentralnoy-trasse-Abkhazii-k-tursezonu.html

О состоянии центральной дороги республики и работах, которые проведут к летнему курортному сезону, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель председателя Дорожного фонда Абхазии Виталий Цвижба.

Радио
Гражданин и начальник: Цвижба о работах на центральной трассе Абхазии к турсезону

В Абхазии летом ожидают около полутора миллиона туристов. Это рекордные показатели за последние годы, а также серьезный экзамен для принимающей стороны, и подготовка инфраструктуры является ключевым вопросом. О состоянии центральной дороги республики, насколько готова инфраструктура к нагрузке в курортный сезон, сколько выделено в этом году на ремонт, какие работы запланированы, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель председателя Дорожного фонда Абхазии Виталий Цвижба.

"Подготовлены информационные дорожные знаки на трех языках, они будут установлены на подъезде к каждому району. В количестве 24 штук знаки смонтированы. На очереди установка обычных дорожных знаков. Буквально сегодня уже подготовлена госэкпертиза на выполнение работ в размере 1 миллиона 880 тысяч рублей. На днях начнется монтаж 139 дорожных знаков, к началу июня работы будут завершены", - сообщил Цвижба.

Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Международный день медицинской сестры: самые яркие образы в кино
Уничтожение взрывоопасных предметов российскими миротворцами в Нагорном Карабахе
График выплат российских пенсий в Абхазии: май


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться