Лолуа: каждый турист - инвестор в экономику Абхазии

Радио Лолуа: каждый турист - инвестор в экономику Абхазии

Концепцию летнего сезона 2021 года в Абхазии "5S", а также проект Стратегии развития туризма в республике до 2030 года представил на форуме "Абхазия - страна души 2021" министр туризма Теймураз Хишба. Министр отметил, что Стратегия развития отрасли до 2030 года представляет из себя проект, который находится в стадии согласования. Документ и основные идеи, прозвучавшие в ходе туристического форума "Абхазия - страна души 2021" оценила участница форума, руководитель компании-оператора "Рица-Тур" Елена Лолуа.

Как заметила Елена Лолуа, стратегия развития туризма предусматривает увеличение и обновление туристических объектов, обновление инфраструктуры, создание новых рабочих мест и поднятие уровня сервиса и привлечение туриста не эконом класса. Стратегия предусматривает значительное увеличение всего турпотока к 2030 году.

"Есть определенные сложности. Но если будут вливания, денежные потоки, а они должны быть и от туристов, но если будет помогать государство и турбизнес поможет, то все это будет возможно. И это не только мое мнение. Это мнение, звучащее в кулуарах от коллег. Скептически никто не воспринял стратегию. Все восприняли оптимистически. Главное, что она уже есть, есть план в отношении туризма", - отметила Лолуа.

По ее мнению, в этом вопросе важная роль должна быть отведена туроператорам, поскольку они занимаются продвижением туристского продукта на российский рынок.

"Если у нас улучшатся объекты, будут более качественными, если будет осуществлена эта стратегия, будет и нам, туроператорам, выгодно, будет больше стимула работать… В первую очередь необходимо проводить работу с населением. Наше население должно знать, что каждый турист – это инвестор в нашу экономику. Чтобы относились с должным вниманием, уважением, почетом", - сказала Елена Лолуа.

В республике проходит Международный туристический форум "Абхазия - страна души 2021". В нем принимают участия эксперты в турсфере из Абхазии и России.