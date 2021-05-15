Горелов об ограничениях из-за COVID: растянутся на 7-9 лет, но есть альтернатива

Как справиться с паникой из-за прививок от коронавируса, какую реакцию организма может спровоцировать вакцинация, и есть ли альтернатива затянувшимся коронавирусным ограничениям ― рекомендации дает российский эпидемиолог, профессор Александр Горелов.

Радио Горелов об ограничениях из-за COVID: растянутся на 7-9 лет, но есть альтернатива

Пандемия будет продолжаться, эпидемические процессы будут развиваться, и ограничительные мероприятия, хотим мы того или нет, должны сохраняться не менее, чем на семь, а то и на девять лет, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала "Доктор".

По его словам, "вечный стресс с вечными ограничениями ― маски, перчатки, социальное дистанцирование, заполнение кинозалов на 50% и прочие прелести, к которым мы привыкли, они будут достаточно долго".

"Альтернативой является формирование поствакцинального иммунитета. Если мы перешагнем порог 60-70% (граждан, имеющих иммунитет), вирус станет сезонным, как четыре его собрата ― альфа-коронавируса, с которыми в основном встречаются дети", ― сказал Горелов.

Когда мы говорим о вакцинации, мы говорим о здоровых людях, и мы должны оценивать популяционные риски, предупредил эпидемиолог.

"Я считаю, что пресса сделала свое черное дело, когда стала говорить о тех случаях тромбоза. На самом деле почему европейское бюро относительно легко отнеслось к этому, потому что популяционные риски развития тромбоза, скажем, даже при приеме витамина С ― 39 случаев на миллион, а при введении вакцины ― 6 на миллион. То есть несопоставимые риски", ― сказал Горелов.

Реакция после вакцинации от COVID отмечается у 10% пациентов, чаще всего это покраснение или болезненность на месте инъекции, гриппоподобный синдром, который легко снимается таблеткой привычного аспирина, отметил Горелов.

"А вот аллергическая реакция… В силу того, что доктор должен выбрать вакцину, а не пациент должен говорить, что я хочу эту вакцину или эту, состав вакцины разный, и мы индивидуально реагируем на те компоненты вакцины, которые она содержит", ― рассказал Горелов.

Что касается повышения температуры, то проведение прививки от COVID можно сравнить с прививками от гриппа, где "чем выше температурная реакция на живую гриппозную вакцину , тем лучше иммунный ответ", добавил специалист.

Сейчас вокруг вакцинации нагнетается много негатива, из-за чего зачастую совершенно здоровые люди реагируют на прививку резким скачком давления, рассказал эпидемиолог.

"У них повышается давление, им предлагается чай, буквально через полчаса у них обычная цифра артериального давления, потому что до этого они в жизни никогда не знали проблем с давлением. Они испытывают стресс, как у спортсмена. Эта инфопаника, назовем ее "синдромом белого халата", оказывает вот такое влияние", ― рассказал Горелов.

В аннотации к любому препарату прописано, что вакцинация не может проводиться в острый период инфекционного заболевания, предупредил Горелов.

Для проведения прививки необходимы минимум две-три недели после купирования основных симптомов и наличие минимум одного месяца медикаментозной ремиссии любого хронического заболевания. Это касается таких заболеваний, как сахарный диабет, гипертония и других, в том числе эндокринного характера, добавил профессор.

"Отдельной строкой стоят онкологические заболевания, здесь нужно советоваться с онкологом, исследования этой категории только стартовали", ― отметил Горелов.