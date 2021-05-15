Ахсалба о погоде в Абхазии до конца мая: теплую одежду можно спокойно убирать

О погоде до конца мая, о том, когда вода в море прогреется и в какие часы стоит прятаться от абхазского солнца, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба.

Радио Ахсалба о погоде в Абхазии до конца мая: теплую одежду можно спокойно убирать

Климатолог сообщила, что вторая половина мая в Абхазии будет теплой.

"Со следующей недели ожидаются небольшие осадки, но они кратковременные. В основном будет устойчивая солнечная погода с резким эффектом потепления до 27-30 градусов. Причина тому – антициклон, который к нам переместился. Вечерами будет относительно прохладно, но теплые вещи уже можно спокойно прятать", - сообщила Асида Ахсалба.

Климатолог также поделилась прогнозом о том, что купаться в море будет комфортно после 10-15 июня.

"Не забывайте, что таяние ледников в горах еще идет и пока вода не совсем комфортная для подобных мероприятий. Для отдыхающих вода может быть комфортной, но для местных, мы все же южане, желательно потеплее. Числа после 15 июня будет стабильная теплая вода", - рассказала эксперт.

Ахсалба также напомнила, что на территории Абхазии, особенно в прибрежной зоне, длительное время находиться на солнце нежелательно с полудня до 16 часов.

"Резкий переход от относительно прохладного периода к теплому сопровождается сильными магнитными полями и сильным ультрафиолетом. У нас наибольшие ультрафиолетовые лучи в июне, как только проясняется погода, нет облаков", - сказала Асида Ахсалба.