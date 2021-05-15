22:41 15 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.00
  • EUR89.62
Поиск
© Sputnik

IT в медицине: помогают ли программы ставить диагнозы и обучать врачей

Радио
Получить короткую ссылку
10 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210515/1032423759/IT-v-meditsine-pomogayut-li-programmy-stavit-diagnozy-i-obuchat-vrachey.html

Большой объём знаний, документов и решений в сфере здравоохранения можно оцифровать и алгоритмизировать. Казалось бы, так проще - почему же тогда digital-решения для медиков не особо популярны?

Радио
IT в медицине: помогают ли программы ставить диагнозы и обучать врачей

Может ли ИИ ставить диагноз вместо врача? Когда VR-шлемы появятся в каждом медвузе? Почему иногда медбрат или главврач предпочтёт заполнить отчёт на бумаге?

Разобраться в теме помог Владимир Самойло - предприниматель, руководитель разработок ПО и IT-решений для медицинской отрасли.

Мы уже говорили на похожие темы в других эпизодах - например, "Виртуальная реальность как инструмент психиатра" и "IT в биологии: как компьютеры учат нас редактировать гены".

Слушайте подкасты РИА Новости

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Московский метрополитен: 86 лет со дня запуска первого поезда
Обстрелы, авиаудары и сотни пострадавших: пятый день палестино-израильского конфликта
График выплат российских пенсий в Абхазии: май


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться