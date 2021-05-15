IT в медицине: помогают ли программы ставить диагнозы и обучать врачей

Большой объём знаний, документов и решений в сфере здравоохранения можно оцифровать и алгоритмизировать. Казалось бы, так проще - почему же тогда digital-решения для медиков не особо популярны?

Радио IT в медицине: помогают ли программы ставить диагнозы и обучать врачей

Может ли ИИ ставить диагноз вместо врача? Когда VR-шлемы появятся в каждом медвузе? Почему иногда медбрат или главврач предпочтёт заполнить отчёт на бумаге?

Разобраться в теме помог Владимир Самойло - предприниматель, руководитель разработок ПО и IT-решений для медицинской отрасли.

Мы уже говорили на похожие темы в других эпизодах - например, "Виртуальная реальность как инструмент психиатра" и "IT в биологии: как компьютеры учат нас редактировать гены".

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