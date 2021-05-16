Дополнительное время: Кварацхелия о любительской футбольной лиге в Абхазии

Директор любительской футбольной лиги Кягуа Кварацхелия в эфире радио Sputnik рассказал о формате турнира, который запланирован на начало июня в Абхазии, и востребованности любительского футбола в республике.

Радио Дополнительное время: Кварацхелия о любительской футбольной лиге в Абхазии

Федерация футбола Абхазии организует турнир по любительскому футболу. В нем примут участие 28 команд, проинформировал директор любительской футбольной лиги Кягуа Кварацхелия.

"Мы планировали провести турнир в 20 команд, но уже на сегодня набралось 28 команд, и мы остановились на 28 командах в один круг. Есть еще желающие, которые остались на листе ожидания, если какие-нибудь команды снимутся, мы проинформируем их об этом. Формат - четыре в поле и один вратарь. В каждой команде допускается один профессиональны игрок, эту мысль подержали все организаторы турнира и участники тоже", - рассказал Кварацхелия.

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