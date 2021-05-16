"Правда тела". Работает ли "раздельное питание"

Удастся ли снизить вес на такой диете? Что должно быть на идеальной “здоровой” тарелке, и что нужно есть на ночь, чтобы похудеть?
Какой банан полезнее - зеленый или перезрелый? И какие продукты перевариваются дольше, а какие - быстрее? Объясняет врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева.
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