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"Правда тела". Работает ли "раздельное питание"

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210516/1032423801/Pravda-tela-Rabotaet-li-razdelnoe-pitanie.html

Не сочетать в одном блюде углеводы и белки, жиры и белки, а молоко - со всеми остальными продуктами. Принципов теории “раздельного питания”, придуманной еще в начале прошлого века, довольно много. Но научна ли она?

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"Правда тела". Работает ли "раздельное питание"

Удастся ли снизить вес на такой диете? Что должно быть на идеальной “здоровой” тарелке, и что нужно есть на ночь, чтобы похудеть?

Какой банан полезнее - зеленый или перезрелый? И какие продукты перевариваются дольше, а какие - быстрее? Объясняет врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева.

01:15 “Нельзя красное с зеленым?”: что такое раздельное питание (и научно ли оно)
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