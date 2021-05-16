Хамите, парниша! Фразы Эллочки, Остапа и других героев "12 стульев"

А может, тебе еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат? 50 лет назад на экраны вышла комедия Леонида Гайдая по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова “Двенадцать стульев”.