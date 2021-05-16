Хамите, парниша! Фразы Эллочки, Остапа и других героев "12 стульев"

Какой фразе дворника Тихона поставили памятник? Как появилась “знойная женщина, мечта поэта"? И что имел в виду Остап Бендер, когда говорил, что "только Заратустра не позволяет”?
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А может, тебе еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат? 50 лет назад на экраны вышла комедия Леонида Гайдая по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова “Двенадцать стульев”.
Какой фразе дворника Тихона поставили памятник? Как появилась “знойная женщина, мечта поэта"? И что имел в виду Остап Бендер, когда говорил, что "только Заратустра не позволяет”?
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В чемпионате Абхазии участвуют восемь команд из всех районов республики. Чемпионат будет проходить с апреля по ноябрь с перерывом на лето.
Поиски пропавшего туриста в горах Абхазии Владимира Ульянова ведут семь спасателей министерства по чрезвычайным ситуациям.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 22 человек из 176 протестированных за сутки в Абхазии.
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