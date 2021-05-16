Н2Опасен: водород как замена газу - экологично, но невыгодно и рискованно
Стратегия ЕС по “озеленению” энергетики предполагает к 2030 году потреблять 10 млн тонн H2 в качестве топлива. Сегодня для таких объёмов не существует ни технологий производства, ни инфраструктуры транспортировки. На эти и другие вопросы отвечал Владимир Демидов - международный эксперт по строительству объектов транспорта и хранения для нефтегазовой отрасли.
Пропавший Михаил Воропаев 1979 года рождения, плотного телосложения, рост 177-178 см, одет в брюки цвета "хаки", клетчатую рубашку, темные на белой подошве кроссовки и синюю куртку. Мужчина склонен к злоупотреблению спиртными напитками.