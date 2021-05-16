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Н2Опасен: водород как замена газу - экологично, но невыгодно и рискованно

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210516/1032423832/N2Opasen-vodorod-kak-zamena-gazu---ekologichno-no-nevygodno-i-riskovanno.html

Заменит ли водород природный газ? Можно ли использовать под H2 трубы и танкеры для CH4? Кто будет поставлять Европе Н2 - может, Россия?

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Н2Опасен: водород как замена газу - экологично, но невыгодно и рискованно

Стратегия ЕС по “озеленению” энергетики предполагает к 2030 году потреблять 10 млн тонн H2 в качестве топлива. Сегодня для таких объёмов не существует ни технологий производства, ни инфраструктуры транспортировки. 
На эти и другие вопросы отвечал Владимир Демидов - международный эксперт по строительству объектов транспорта и хранения для нефтегазовой отрасли.

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