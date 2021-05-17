Арсалия о выставке творчества Бубновых в Сухуме: долгожданное и радостное событие

О выставке "Россия. Япония. Абхазия. Жизнь и творчество сестер Бубновых", которая будет работать в Сухуме две недели, в эфире радио Sputnik рассказала директор Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии Эльвира Арсалия.

Радио Арсалия о выставке творчества Бубновых в Сухуме: долгожданное и радостное событие

Выставка "Россия. Япония. Абхазия. Жизнь и творчество сестер Бубновых" открывается 17 мая в Большом зале Центрального выставочного зала Союза художников к 135-летию со дня рождения выдающегося художника, педагога и искусствоведа Варвары Бубновой.

Директор Центрального выставочного зала Союза художников Эльвира Арсалия сказала в эфире радио Sputnik Абхазия, что выставка, посвященная жизни и творчеству сестер Бубновых, - долгожданное и радостное событие.

"Долгожданная, желанная выставка, которую мы рады принимать в Центральном выставочном зале. Это большой проект, который мы сделали совместно с Национальной картинной галереей, Министерством культуры. Создатель выставки - заведующая фондом сестер Бубновых Аза Аргун, это результат ее многолетней работы. Она исследовала, систематизировала материал. Последние годы много работы было ею проведено за пределами Абхазии. Часть выставки была в Москве последние 20 лет. В декабре Аза смогла ее привезти в Абхазию, чтобы к юбилею художника Бубновой представить и работы, которые хранятся в Национальной картинной галерее, и фотоматериал, и другие материалы, которые дают интересный исследовательский экскурс в историю трех сестер", - рассказала Арсалия.

По ее словам, выставка о жизни и творчестве сестер Бубновых уникальна, ее можно показывать в любой стране мира, и она вызовет интерес по содержанию и внутреннему посылу, что культурное многообразие - яркий показатель, важный фактор развития.