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Эльвира Арсалия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Арсалия о выставке творчества Бубновых в Сухуме: долгожданное и радостное событие

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210517/1032430303/Arsaliya-o-vystavke-tvorchestva-Bubnovykh-v-Sukhume-dolgozhdannoe-i-radostnoe-sobytie-.html

О выставке "Россия. Япония. Абхазия. Жизнь и творчество сестер Бубновых", которая будет работать в Сухуме две недели, в эфире радио Sputnik рассказала директор Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии Эльвира Арсалия.

Радио
Арсалия о выставке творчества Бубновых в Сухуме: долгожданное и радостное событие

Выставка "Россия. Япония. Абхазия. Жизнь и творчество сестер Бубновых" открывается 17 мая в Большом зале Центрального выставочного зала Союза художников к 135-летию со дня рождения выдающегося художника, педагога и искусствоведа Варвары Бубновой.

Директор Центрального выставочного зала Союза художников Эльвира Арсалия сказала в эфире радио Sputnik Абхазия, что выставка, посвященная жизни и творчеству сестер Бубновых, - долгожданное и радостное событие.

"Долгожданная, желанная выставка, которую мы рады принимать в Центральном выставочном зале. Это большой проект, который мы сделали совместно с Национальной картинной галереей, Министерством культуры. Создатель выставки - заведующая фондом сестер Бубновых Аза Аргун, это результат ее многолетней работы. Она исследовала, систематизировала материал. Последние годы много работы было ею проведено за пределами Абхазии. Часть выставки была в Москве последние 20 лет. В декабре Аза смогла ее привезти в Абхазию, чтобы к юбилею художника Бубновой представить и работы, которые хранятся в Национальной картинной галерее, и фотоматериал, и другие материалы, которые дают интересный исследовательский экскурс в историю трех сестер", - рассказала Арсалия.

По ее словам, выставка о жизни и творчестве сестер Бубновых уникальна, ее можно показывать в любой стране мира, и она вызовет интерес по содержанию и внутреннему посылу, что культурное многообразие - яркий показатель, важный фактор развития.

 

 

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