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Вячеслав Шоуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шоуа о вспашке земель в Очамчырском районе: стараемся дойти до каждого, кто подал заявку

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210517/1032431627/Shoua-o-vspashke-zemel-v-Ochamchyrskom-rayone-staraemsya-doyti-do-kazhdogo-kto-podal-zayavku.html

О том, как проходят весенне-полевые работы в Очамчырском районе и как справляются с заявками от крестьян, в эфире радио Sputnik рассказал начальник очамчырской машинно-тракторной станции Вячеслав Шоуа.

Радио
Шоуа о вспашке земель в Очамчырском районе: стараемся дойти до каждого, кто подал заявку

Вячеслав Шоуа проинформировал, что всего в районе планируется под посев сельскохозяйственных культур обработать около 3000 гектаров земли, в первую очередь работы проводятся в предгорных селах, отметил он.  

"Весенне-полевые работы в полном разгаре. В связи с тем, что март и апрель были дождливыми месяцами, работы начались поздно. Конечно, в сезон все крестьяне хотят единовременно, но столько техники в районе нет, но мы стараемся дойти до каждого заявителя. На сегодняшний день у нас 17 тракторов. Бывают и поломки, но стараемся быстро восстановить и начать вновь работу. Пахоту оплачивают сами крестьяне. У каждого вида работ своя стоимость, утвержденная Минсельхозом. В прошлом году заявок на пахоту было больше, и это связано с пандемией", - сказал Шоуа в эфире радио Sputnik Абхазия.  

По данным Минсельхоза, в этом году в Абхазии планируют вспахать до девяти тысяч гектаров земли.
Расходы на сельскохозяйственные работы оплачивают крестьяне. Стоимость вспашки одного гектара земли равна 2 993 рублям, боронование – 1400, культивация стоит 737 рублей, посев – 1452 рубля.

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