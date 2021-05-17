Дашкин рассказал, как абхазский зритель принял фильм "На дальних рубежах"

О том, как абхазский зритель воспринял фильм "На дальних рубежах", в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал режиссер картины Максим Дашкин.

Радио Дашкин рассказал, как абхазский зритель принял фильм "На дальних рубежах"

Кинофестиваль "Хрустальный источник из русского дома" стартовал в Абхазии 14 мая. Абхазия – первая страна фестиваля. В день открытия в Сухуме был представлен фильм режиссера Максима Дашкина "На дальних рубежах". Режиссер и актриса Ирина Волкова познакомили зрителей с картиной.

События новой кинодрамы разворачиваются на российской военной базе в Кыргызстане, в центре сюжета классический любовный треугольник.

"Эта тема щепетильная, наверное, в жизни каждого человека, каждой семьи. Показ прошел замечательно, при полном зале. Были люди разных поколений, что для меня было приятно", - рассказал режиссер.

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