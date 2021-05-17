Шаповалов об арабо-израильском конфликте: вышел на новый уровень

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, кто может выступить посредником в урегулировании арабо-израильском конфликте, как и когда он может завершиться.

Радио Шаповалов о арабо-израильском конфликте: вышел на новый уровень

Активная фаза военных действий между палестинцами и израильтянами, скорее всего, должна завершиться в ближайшее время. Однако в целом ситуация вокруг этого конфликта ухудшается, так как он вышел на качественно новый уровень, сказал Шаповалов в эфире радио.

"Дело не в том, что стороны не готовы противодействовать дальше, а в том, что все-таки включаются механизмы международного посредничества. И Россия, и другие страны пытаются активно воздействовать на враждующие стороны", - отметил политолог.

Шаповалов обратил внимание на то обстоятельство, что конфликт перерос в столкновение двух общин – еврейской и арабской – на территории Израиля, а не Палестинской автономии. Такого не было раньше.

На вопрос, кому это выгодно, Шаповалов ответил, что ни Израиль, ни Палестина не выигрывают от этого конфликта.

"Безусловно, нет ни одной стороны, которая поставила бы это себе в плюс", - сказал политолог.

По его словам, нынешний конфликт, с одной стороны, был спровоцирован действиями Израиля, с другой – это "отложенный" эффект решения США по переносу посольства в Иерусалим.

Вместе с тем политолог обратил внимание на такой фактор, как внутриполитический кризис в Израиле.

"Здесь нужно подчеркнуть, что в настоящий момент в Израиле очень серьезный политический кризис. Здесь несколько раз переизбирался парламент и формировалось правительство. У премьер-министра нет абсолютного кредита доверия, и в этой ситуации, конечно, конфликт отбросил в сторону (на время, подчеркиваю) внутриполитический кризис, который в настоящее время стремительно развивается в Израиле", – отметил Шаповалов.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского Минздрава, жертвой израильских обстрелов стало более 190 палестинцев, более 1000 человек ранены.