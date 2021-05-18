Такие обстоятельства: Тания о музее Банка Абхазии

О значении наличия музея Банка Абхазии, об особенностях его работы и о чем может поведать монета страны, в эфире радио Sputnik рассказал директор музея Банка Абхазии Астамур Тания.

Радио Такие обстоятельства: Тания о музее Банка Абхазии

На создание музея не были потрачены государственные деньги, процесс финансирования проходил за счет прибыли Национального банка, отметил Тания в беседе на радио.

"В мире не так много мест, как Абхазия, где история денежного обращения насчитывает 2500 лет. Первая монета в мире была отчеканена в VII веке до нашей эры, а в Абхазии стабильное денежное обращение начинается с конца V века до нашей эры. Монеты - это такой памятник истории, который наиболее красноречивым образом рассказывает обо всех этапах исторического развития, территории, где они обращаются, о культурных, торговых, экономических связях. О том, какова религия, эстетика, каковы технологии региона, где обращаются эти денежные знаки. Монета - долгоживущий источник информации, и монетариев можно назвать коллегами журналистов, потому что монета – это первый источник информации. Монета везде ходила. Монета к тому же - и средство пропаганды. Современные наши апсары, конечно, не обеспечивают денежное обращение в Абхазии, но зато они распространены по всему миру и рассказывают о нашей истории, культуре, о наших политических целях", - сказал Тания.

На первом этапе стояла задача создать ретроспективу всех этапов исторического развития Абхазии через денежные знаки, потому у нас представлены те, что чеканились здесь, в Абхазии, и те, которые на нашей территории обращались, отметил Тания.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.