Корсая о культурной жизни Абхазии: стали задумываться, что не хлебом единым жив человек

Для чего проводится акция "Ночь в музее", что происходит с интересом к искусству в абхазском обществе, в эфире радио Sputnik своим мнением об этом поделилась искусствовед, директор дома-музея Дмитрия Гулиа Светлана Корсая.

Радио Корсая о культурной жизни Абхазии: стали задумываться, что не хлебом единым жив человек

18 мая, в международный день музеев в Абхазии пройдет акция "Ночь в музее". В этом году свои двери откроют для посетителей три музея – Абхазский государственный музей, Литературный-мемориальный музей Дмитрия Гулиа, Музей боевой славы имени Владислава Ардзинба.

По мнению искусствоведа Светланы Корсая, с каждым годом все больше и больше возрастает интерес общества к искусству.

"В последнее время, мне кажется, что наши соотечественники стали больше задумываться над тем, что не хлебом единым жив человек. Мы видим, что и в театрах, и в музеях, особенно в Национальном музее большой интерес общества к экспонатам, в Музее Боевой Славы, где всегда проходят мероприятия. Наш музей, он особенный, он литературный, он больше тихий, потому что литература, поэзия любит тишину. И у нас проходят вечера, правда, последний год из-за пандемии мы были закрыты, и в прошлом году не проводили акцию. Но в этом году мы решили провести акцию не в здании музея, а во дворе и назвали праздник "Дырмит Иашҭа" Очаг Дырмита - ред.), это собственный дом поэта и двор", - сказала Корсая.

18 мая музейные работники разных стран отмечают свой профессиональный праздник — Международный день музеев. Праздник касается и всех тех, кто любит искусство и ждет похода в музей. Праздник появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев было принято предложение российской организации об учреждении этого культурного события.