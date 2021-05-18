Хинтба о спектакле РУСДРАМа на фестивале "Встречи в России": как бомба взорвалась

В эфире радио Sputnik Абхазия гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и актриса театра Мадлена Барциц поделились впечатлениями об участии театра из Абхазии в Международном фестивале "Встречи в России".

Радио Хинтба о спектакле "РУСДРАМа" в фестивале "Встречи в России": как бомба взорвалась

В Санкт-Петербурге завершился Международный фестиваль "Встречи в России". Участие в нем принял РУСДРАМ. Театру из Абхазии выпала честь открыть фестиваль спектаклем "Кровавая свадьба". В эфире радио Sputnik Абхазия гендиректор театра Ираклий Хинтба и актриса РУСДРАМа, исполнительница роли невесты в этом спектакле Мадлена Барциц, рассказали, как принимал их город на Неве.

"Наверное, нескромно будет сказать, но спектакль имел огромный успех. Мы выкладывали видео оваций после спектакля, зал стоя приветствовал наших артистов. В зале творилось что-то невообразимое. Зрители смотрели, затаив дыхание, все два акта. В зале ощущалась удивительная концентрация. И в конце как будто взорвалась бомба – такая была овация", - рассказал Хинтба.

Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.