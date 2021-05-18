Такие обстоятельства: о ситуации с пропуском туристических машин на границе

Заместитель министра по туризму Дато Каджая и начальник погранотряда СГБ Абхазии Рустам Латипов в эфире радио Sputnik рассказали, какова ситуация на российско-абхазской границе с пропуском автомобилей с туристами и как на ней отразится новое распоряжение президента.

Радио Такие обстоятельства: Каждая и Латипов о ситуации с пропуском туристических машин на границе

Экскурсионные автобусы теперь будут въезжать в Абхазию по упрощенной процедуре. Президент Аслан Бжания подписал распоряжение, регламентирующее порядок и контроль пропуска машин, перевозящих туристов и экскурсантов. Что именно говорится в распоряжении и какова была ситуация на границе в майские праздники, рассказали заместитель министра по туризму Дато Каджая и начальник погранотряда СГБ Абхазии Рустам Латипов.

Ожидается, что этим летом республику посетит около 1,5 миллиона туристов. Нагрузка на пункт пропуска Псоу возрастет. Какие меры предприняты, исходя из распоряжения президента, чтобы минимизировать вероятность образования очередей на границе, сообщил Дато Каждая.

"Мы уже обращались к нашим российским коллегам, чтобы в пунктах пропуска, в кабинках, находились по два человека, что упростило бы и ускорило прохождение границы. Мы также хотели, чтобы люди не выходили из автобусов. Есть практика, когда в поезд заходит человек с планшетом и проверяет паспортные данные. Мы просили наших российских коллег перенять эту практику и на автобусы, но, к сожалению, на данном этапе это не нашло отражение по ряду причин", - отметил Каждая.

Один из пунктов распоряжения президента говорит о том, что вновь возвращается практика, когда туристическую группу на маршруте по Абхазии сопровождает сотрудник Госслужбы охраны. По мнению Каджая, это нужная мера.

"К этой практике решили вернуться, потому что в предыдущие годы были жалобы на то, что у людей пропадают вещи, пристают, заставляют насильно фотографироваться, несмотря на то, что правоохранительные органы работают, засучив рукава, за что им надо отдать должное. Люди просят, чтобы была гарантия. На наш взгляд, это нужная мера, она свой эффект в свое время показала", - сказал Дато Каджая.

О том, что происходило на границе, как справлялись с очередями, что планируют делать, если поток туристов увеличится, рассказал Начальник погранотряда СГБ Абхазии Рустам Латипов. По его словам, первые 10 дней мая Абхазию посетило более 150 тысяч человек, приблизительно столько же, выехало из Абхазии. Это в полтора раза больше, чем предыдущие месяцы.

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