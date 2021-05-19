Евгений Попов: в 21 веке роль Искандера увеличивается

Международная премия имени Фазиля Искандера набрала силу, и все больше претендентов на ее получение становится с каждым годом, отметил в эфире радио Sputnik Абхазия президент Русского ПЕН-центра, председатель жюри Евгений Попов.

Радио Попов: в 21 веке роль Искандера увеличивается

Жюри и оргкомитет Международной премии имени Фазиля Искандера утвердили длинный список 2021 года в пяти номинациях.

О том, почему конкурс становится все более популярным, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал президент Русского ПЕН-центра, председатель жюри Евгений Попов. По его словам, жюри в этом году было работать очень сложно.

"Одно дело - выбирать среди участников, а другое, когда их сто и больше. Мы недавно с моим соавтором Михаилом Гундариным закончили книгу, которая будет первой художественной биографией Фазиля Искандера. В 21 веке, в котором мы сейчас живем, роль Искандера все больше и больше увеличивается. Он становится центральным писателем Российской империи, которая, с одной стороны, кончилась, а, с другой стороны - нет. Мы проводим мысль, что во второй половине 20 века в России обнаружилось три больших Василия русской прозы – это Василий Шукшин, Василий Аксенов и Фазиль Искандер, который в крещении тоже был Василий. Они представляли разные стороны российской действительности. Аксенов – более резкий, Шукшин больше почвенник, Фазиль же удивительным образом был толерантен и добр. И каким-то образом в русский язык он внес неповторимый кавказский акцент, который прижился в русском языке. Многие его фразы вошли в тело, в состав русского языка. Мне кажется, это ощущают все, и потому таким успехом пользуется конкурс его имени", - отметил Попов.

В этом году свои произведения на конкурс прислали более 150 авторов. На соискание премии выдвинуты произведения авторов из Абхазии, Армении, Беларуси, Грузии, Израиля, Казахстана, Канады, Кыргызстана, Молдовы, Португалии, России, США, Турции, Украины.

Объявление короткого списка состоится осенью.