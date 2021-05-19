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Ломидзе: туризм стал двигателем, расшевелившим ковидный ступор

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О том, как COVID-19 изменил туризм в мире и в России, на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Радио
Ломидзе: туризм стал двигателем, расшевелившим ковидный ступор

"Уже неоднократно я говорила, что ковидный период стал периодом парадоксов для туризма. Ни одна отрасль не пострадала так, как путешествия, причем не только в России, а во всем мире. Ограничения на передвижения, которые мы пережили, даже в соседний дом, что уж говорить о передвижениях в соседние страны, - это огромный удар по всей индустрии. С другой стороны, именно в ковидный период придумали и написали проект "Туризм и индустрия гостеприимства", чего до сих пор не было. И именно в ковидный период очень многие регионы пересмотрели свое отношение к туризму не просто как к отрасли экономики – туризм стал тем двигателем, который расшевелил ковидный ступор. Для очень многих регионов, помимо всплеска заболеваемости, еще был шок от столкновения с совершенно другой реальностью. И туризм стал ключиком, который открывает двери в другую реальность, когда ты переключаешь картинку и можешь куда-то поехать. И этот пересмотр отношений к туризму оживил очень многие процессы", - сказала Ломидзе.  

В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась онлайн-конференция исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, посвященная подведению итогов майских праздников и отпускным планам россиян.

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