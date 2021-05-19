Врач Чкадуа о вакцинации от коронавируса в Абхазии: люди идут добровольно

О том, как в Абхазии проходит вакцинация от COVID-19, как активно население прививается от этой опасной коронавирусной инфекции, в эфире радио Sputnik рассказала участковый терапевт Сухумской городской поликлиники №1 Лариса Чкадуа.

Радио Врач Чкадуа о вакцинации от коронавируса в Абхазии: люди бегут добровольно

По словам Ларисы Чкадуа, вакцинация проходит активно.

"Люди приходят, записываются. Проблем нет в записи. Люди идут и по собственному желанию, и по совету врачей. Пожилые люди боятся заболеть ковидом, и правильно делают, и приходят самостоятельно прививаться. Никто их не заставляет. Запись на прививку уже на 1 июня", - рассказала врач.

Чкадуа отметила, что после прививки от коронавируса, как и при других прививках, нужно стараться три дня не мочить руку, нельзя употреблять алкоголь, противопоказаны также и сильные физические нагрузки.

"И конечно, это маска! Мы объясняем больным, что если сегодня они сделали прививку, то завтра иммунитета еще не будет. Мы объясняем, что хотя бы месяц-полтора нужно беречься, пока не появятся антитела. Через 21 день закрепляем вакциной. Все люди понимают, на что идут, их никто никуда не толкает. Они идут добровольно, не то что идут, а бегут", - подчеркнула доктор.

Вакцина от коронавируса "Спутник V" была доставлена в Абхазию из России 30 апреля в количестве 6500 доз.

В Сухуме вакцинация проходит в городской поликлинике №1 и поликлинике №3 в Синопе. Вакцинация проводится в два этапа, второй укол делают спустя 21 день после первого.