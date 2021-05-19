Эксперт рассказал о последствиях выхода из Договора по открытому небу для США и России

Военный обозреватель Юрий Котенок прокомментировал выход России из Договора по открытому небу. Он позволял участникам соглашения облетать территории друг друга для контроля военной деятельности.

Радио Эксперт рассказал о последствиях выхода из Договора по открытому небу для США и России

Госдума согласилась с денонсацией Договора по открытому небу в среду 19 мая. Соответствующее решение было принято депутатами единогласно.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что если Совет Федерации рассмотрит денонсацию ДОН в начале лета, то это станет подтверждением США, что процедуры завершатся в этом "сезоне". В случае полного завершения Россией предусмотренной законодательством правовой процедуры по денонсации документа, страна официально выйдет из ДОН к декабрю текущего года.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель Юрий Котенок представил свой взгляд, почему Россия денонсировала Договор по открытому небу.

"После выхода США из этой конструкции, она перестала иметь всякий смысл, поскольку все остальные участники, кроме России, являлись державами, которые были в курсе решений Вашингтона. Россия приняла решение о выходе после действий американцев и делала это плавно… Теперь всё пришло к логическому концу - глас Москвы не был услышан, потому что Москва предлагала Вашингтону вернуться к этому договору. Какие последствия? Абсолютно никаких, потому что договор являлся жестом доброй воли", — отметил эксперт.

По его мнению, ни Россия, ни США не понесут ущерб от выхода из Договора по открытому небу, но в очередной раз "взаимодоверие на международной арене сделало шаг назад".

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу с 2002 года. Он стал одной из мер по укреплению доверия в военной сфере после окончания холодной войны. Государства-участники получили право совершать облеты территорий друг друга, используя аппаратуру, отвечающую определенным требованиям. Всего к договору присоединились 34 государства, но США вышли из него 22 ноября 2020 года. В середине января 2021 года Россия объявила о начале аналогичной процедуры.

Президент РФ Владимир Путин 11 мая внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу.