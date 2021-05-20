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Такие обстоятельства: Повирскер и Тария о завершении учебного года в школах Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210520/1032455492/Takie-obstoyatelstva-Povirsker-i-Tariya-o-zavershenii-uchebnogo-goda-v-shkolakh-Abkhazii.html

Успеют ли учащиеся освоить обязательную программу, как идет проверка их знаний, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали, директор сухумской средней школы № 2 Ирина Повирскер и завуч по учебной работе Алахадзыхьской средней школы № 1 Гагрского района Элана Тария.

Радио
Такие обстоятельства: Повирскер и Тария о завершении учебного года в школах Абхазии

Директор сухумской средней школы № 2 Ирина Повирскер говоря о дистанционном образовании отметила, что те дети, которые занимались дистанционною они показали хорошие результаты по усвоению материала.  

"Полностью освоить всю программу за 4 месяца нереально. Когда была поставлена задача, что мы занимаемся три на три, был пересмотрен учебный план, были пересмотрены все рабочие программы, выделено самое основное, базовые знания, которые должны получить дети. У нас первые классы уже полностью освоили буквы. Хотя нагрузка возросла по объему материала, которого мы проходим, но все равно пройденный материал мы стараемся пройти, так у нас все рассчитано, что 25 июня мы завершим. А вот в старших классах дело идет к тому, что где-то после 5-10 июня мы начинаем повторение по тем предметам, которые выносится на экзамен", - сказала Повирскер.       

По словам завуча по учебной работе Алахадзыхьской средней школы учителя успевают пройти весь материал, который был составлен по плану, однако, качество знаний у оставляет желать лучшего.   

"Если рассматривать качество знаний и успеваемости, то, это около 65%. В старших классов у нас были проведены проверочные работы, по устным предметам – тесты, которые позволили нам оценить уровень знаний. Сейчас ведется глобальная работа по подготовке к экзаменам. Что касается начальной школы, мы уже усвоили материал, уже идет повторение. Учителя успевают, согласно календарно-тематическому планированию, который был разработан, пройти весь материал", - сказала Тария.    

Подробности в аудиофайле.

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