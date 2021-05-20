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Турбаза: в Абхазии все располагает к развитию сельскохозяйственного туризма

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Sputnik Абхазия
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Перспективы развития сельскохозяйственного туризма в Абхазии оценили ведущий менеджер компании-туроператора "Дельфин" Анастасия Апатикова и бывший глава отдела анализа прогнозирования развития курортно-туристической индустрии Минтуризма Адамур Мукба.

Радио
Турбаза: в Абхазии все расположено для развития сельскохозяйственного туризма

Сельскохозяйственный туризм становится все популярнее с каждым днем, считает ведущий менеджер компании-туроператора "Дельфин" Анастасия Апатикова.

"Наши потенциальные туристы устали от городской суеты, им хочется аутентичности, им хочется единения с природой, с животными, им хочется попробовать что-то такое, что не раздражает взор и не вредит здоровью. Сейчас все стараются следить за правильным питанием, быть в форме. А сельскохозяйственный туризм – это все как раз подразумевает… В Абхазии все к этому расположено", - отметила Анастасия Апатикова.

Под каждым словом своей коллеги подписывается и Адамур Мукба. Он также считает, что агротуризм – очень востребованное на сегодняшний день направление.  

"У Абхазии очень большие перспективы в вопросах развития именно этого направления. Как правильно отметила Анастасия, очень важно правильно подобрать локацию с учетом логистики", - сказал Мукба.

Подробнее о том, как сформировать спрос на сельский туризм  и что может это направление привнести в отрасль, слушайте в аудиофайле.

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