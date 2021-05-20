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Политолог о встрече глав МИД России и США: разбирать завалы придется долго

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Начало длинного пути к нормализации отношений, так охарактеризовал первую очную встречу глав внешнеполитических ведомств Росии и США первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев.

Радио
Политолог о встрече глав МИД России и США: разбирать завалы придется долго

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном - позитивный сигнал, эти переговоры помогут в анализе отношений двух стран, который сейчас проводит Москва, однако сам процесс нормализации отношений не будет простым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике состоялась встреча Лаврова с Блинкеном. Переговоры начались вечером в среду - около полуночи по московскому времени - и продлились почти два часа.

Состоявшаяся в Рейкьявике встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, безусловно, позитивная и важная, однако это только начало очень длинного пути к нормализации отношений России и США, высказался политический  эксперт в эфире радио Sputnik.

"Очень много завалов, и разбирать эти завалы придется очень долго. В этом смысле эту встречу можно рассматривать как первый маленький шажок к тому, что американские партнеры осознали, что дальнейшее обострение отношений вредит, в том числе, и их национальным интересам, Трудно ожидать, что в одночасье из жестких противников станем близкими друзьями. Санкционное давление никто не отменял и оно продолжается. Это только начало очень долгого и сложного пути", - сказал Ковалев.

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