Арсалия о вакцинации от COVID-19 в Гагрском районе: активность неплохая

О том, как проходит вакцинация от COVID-19 в Гагрском районе, каково состояние уже привитых от коронавирусной инфекции, в эфире радио Sputnik рассказала и.о. главврача Гагрской ЦРБ Индира Арсалия.

Радио Арсалия о вакцинации от COVID-19 в Гагрском районе: активность неплохая

Вакцинацию мы начали на этой неделе, все медработники прошли соответствующие тренинги, проинформировала Арсалия в беседе на радио.

"Активность неплохая. Граждане обращаются. Списки готовятся заранее. Люди вакцинируется с некоторой опаской, но в целом никто не отказывается. Вакцина новая, весь мир ее впервые использует, и естественно, что люди не совсем уверены в том, что все будет хорошо. Первые группы людей, которых мы провакцинировали, перенесли хорошо, никаких жалоб нет. Чем больше людей об этом узнает, тем больше заявок на вакцинацию. Сейчас уже начинаем проводить вакцинацию организованных групп – медработников, учителей… Пока планируем в день прививать 30-40 человек, потому как, вакцину мы везем из Сухума, а это почти 100 километров, и есть опасность, что некоторые перед вакцинацией могут передумать, чтоб не пришлось такую дорогую и необходимую вакцину утилизировать. Вакцину привозим каждый день в специальном контейнере, чтоб не нарушать цикличность разморозки. В будущем же планируем прививать 150-200 человек", - сказала Арсалия.

Вакцина от коронавируса "Спутник V" была доставлена в Абхазию из России 30 апреля в количестве 6500 доз. Всего республика ожидает 30 000 доз. Сроки и объемы второй партии будут зависеть от того, как успешно пройдет первая кампания по вакцинации. Вакцинация в Абхазии началась 11 мая. В Сухуме вакцинация проходит в городской поликлинике №1 и поликлинике №3 в Синопе. Вакцинация проводится в два этапа, второй укол делают спустя 21 день после первого.