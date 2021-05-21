Такие обстоятельства: Цаава о реорганизации "Абхазтопа" и выплате долгов

О реорганизации "Абхазтопа" и о том, как компании удалось выплатить все долги перед государством, в эфире радио Sputnik рассказал юрисконсульт организации Лаша Цаава.

Радио Такие обстоятельства: Цаава о реорганизации "Абхазтоп" и выплате долгов

Госкомпания "Абхазтоп" преобразована в республиканское унитарное предприятие "Абхазская государственная топливная компания".

"Государственная компания в той форме, в которой она существовала, была, как корпорация, то есть был офис, главная компания, в которую входили другие юридические самостоятельные лица. Но в наших условиях нет такой необходимости в такой маленькой стране, держать корпорации. Такая форма предполагала большие издержки. Оптимизация штатов - естественный процесс, более того, те законы, которые действовали, они были сильно устаревшими, а сегодня гражданский кодекс соответствует во многом международным стандартам, и мы взяли современные реорганизационно-правовые формы, которые понятны не только нам, но и во всем мире", - рассказал Цаава.

Юрист отметил, что почти полтора года понадобилось на то, чтоб этот процесс начать, сейчас же идет работа над всеми дочками бывшей компании "Абхазтоп", таких – семь, пояснил Цаава.

"Когда новое руководство приступило к своим должностным обязанностям, им досталось довольно тяжело наследие, долги более 200 миллионов рублей. Они образовались за счет того, что топливо отпускалось физическим и юридическим лицам. Можно сказать, что топливо уходило, а деньги не приходили. Соответственно, компания не могла оплачивать топливо, которое у нее хранилось, а оно принадлежало ООО "Роснефть", - рассказал Цаава.

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