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Жилин о ситуации в Палестине: война не закончится по звонку из Вашингтона

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210521/1032461965/Zhilin-o-situatsii-v-Palestine-voyna-ne-zakonchitsya-po-zvonku-iz-Vashingtona.html

Пока сложно прогнозировать завершение конфликта межу Израилем и ХАМАС в секторе Газа, но Израиль вряд ли будет его затягивать, считает военный аналитик, полковник в отставке Александр Жилин.

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Жилин о ситуации в Палестине: война не закончится по звонку из Вашингтона

Все будет зависеть от того, какие цели сторон и каким образом будут достигнуты в ходе нынешнего обострения, отметил эксперт в эфире радио Sputnik

"Война не заканчивается по звонку из Вашингтона или откуда-то еще. Война заканчивается после того, как будут закончены все операции и достигнуты определенные цели. Израиль работает в Палестине в своей привычной манере, поражая как военные объекты, так и гражданскую инфраструктуру. Чтобы не допустить гуманитарную катастрофу, особенно летом, Палестине придется отвлекать силы на восстановление инфраструктуры и тогда будет не до войны", ― рассуждает Жилин.

Пока сложно сказать, когда нынешнее противостояние закончится, но Израиль вряд ли будет его затягивать, считает эксперт. Военный потенциал сторон несоизмерим, и есть все возможности у израильской стороны, чтобы эту военную операцию завершить как можно быстрее, полагает аналитик.

При этом сам долговременный и периодически обостряющийся конфликт между Израилем и Палестинской автономией эксперт считает "почти замкнутым кругом, речь идет о совершенно непримиримых противниках, которые ни на какие компромиссы не готовы".

"В данном случае это конфликт на века, я считаю. Чего я боюсь ― того, что Палестина, как участник конфликта, имеющий гораздо меньшие возможности в военной сфере, может перейти к террору. Так всегда происходит, когда страна или анклав не могут оказать достойное сопротивление на уровне вооруженных сил, и тогда начинается террор. Бороться с ним очень тяжело, и мне бы не хотелось, чтобы в этом противостоянии гибли палестинские дети и израильские дети, потому что террор не выбирает жертв", ― говорит Жилин.

По мнению эксперта, на данной стадии в конфликт должны вмешаться США, которые более-менее имеют влияние на Израиль, и кончено, к урегулированию ситуации надо привлекать ООН.

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