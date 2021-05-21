Джуссоев: Грузия не скрывает, что готова решить территориальные проблемы любым путем

Активная фаза обновления авиационного парка Грузии началась в августе 2020 года, а капитальный ремонт самолетов, принадлежащих силам обороны, завершится к концу 2022 года.

Радио Джуссоев об усилении ВПК Грузии: не скрывает решение территориальных проблем любым путем

"Грузия выстраивает свой военно-промышленный комплекс под стандарты НАТО. Она никогда не скрывала, что намерена решить так называемые "территориальные проблемы" любым путем, в том числе и военным", - отметил первый заместитель руководителя Администрации президента Алан Джуссоев в эфире радио Sputnik Южная Осетия.

Он подчеркнул, что Министерство обороны России и Министерство обороны Южной Осетии должны сделать выводы и принять своевременные меры на фоне наращивания грузинского ВПК.

Джуссоев привел в пример недавнее обострение в Арцахе, где активно использовались штурмовики и БПЛА, отметив, что "никто не думал и не ожидал, что карабахская проблема будет решена Азербайджаном в столь быстрые сроки и таким образом, сегодня, в XXI веке".

Ранее информагентство Sputnik Грузия сообщало, что модернизация ВВС Грузии – один из приоритетов оборонного ведомства на 2021 год. В связи с этим Минобороны активно проводит реставрацию-модернизацию штурмовиков Су-25, Ми-24 и американских UH-1. Восстановление и усовершенствование авиационного парка – часть десятилетнего плана развития сил обороны Грузии.