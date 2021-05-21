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Лазба о собираемости платы за электроэнергию в Абхазии: серьезная положительная динамика

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210521/1032462831/Lazba-o-sobiraemosti-platy-za-elektroenergiyu-v-Abkhazii-sereznaya-polozhitelnaya-dinamika.html

О собираемости платежей за потребленную электроэнергию с абонентов в Абхазии и приборах учета в эфире радио Sputnik рассказал начальник управления сбыта РУП "Черноморэнерго" Инал Лазба.

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Гражданин и начальник: Лазба о собираемости платежей за электроэнергию

Как отметил Лазба, показатели собираемости за электроэнергию в сравнении с аналогичным периодом прошлого года значительно выросли.

"У нас достаточно серьезная положительная динамика. Если говорить об апреле месяце, то, к примеру, в Гагрском районе эта цифра составляла 12%, сейчас – 45%, в Сухумском районе было 12% – сейчас 51%. Хотя сравнивать не совсем корректно, так как в прошлом году именно в этот период в связи с пандемией начались запретительные меры, мы находились в ситуации, когда не было возможности отключать абонентов за неуплату. Сейчас мы уже имеем возможность полностью развернуть свою деятельность, набираем обороты", - рассказал Лазба.

Подробнее об этом, а также о том, как решается вопрос с установкой приборов учета, как улучшить собираемость платежей и планируются ли изменения в системе оплаты, слушайте в аудиофайле.

 

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