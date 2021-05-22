Мясников: коронавирус не имеет сезонных колебаний

Врач, популярный телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как ведет себя коронавирус в жаркую погоду.

Радио Мясников: коронавирус не имеет сезонных колебаний

В эфире телеканала "Россия 1" доктор Мясников, отвечая на вопрос, снизит ли жаркая погода степень заболеваемости коронавирусом, заявил, что данный вирус не подвержен сезонным колебаниям.

"Вирус действительно ведет себя волнообразно, однако эти волны никак не связаны с погодой. Тогда мы думали: вот будет тепло, и он отступит. А умные люди говорили: COVID-19 — не первый коронавирус у человека, и вирус, который мы знаем с 60-х годов, сезонного колебания не имел", ― отметил врач.

Врач разъяснил также, что в холодное время мы часто болеем другими инфекционными заболеваниями, как, например, в первую волну четверть людей болела гриппом и коронавирусом одновременно.

Что касается жары, то в Индии, по словам Мясникова, она никак не помогает, и уровень заболеваемости остается очень высоким.

"Вы посмотрите, что делается в Индии, где очень жарко, вспомните какая была вспышка на Филиппинах прошлым летом", ― сказал врач.

Он подчеркнул, что пожилым людям и представителям других групп риска надо обязательно пройти вакцинацию, соблюдать дистанцию и прочие меры. Лекарственные препараты можно применять только по рекомендации врача и не заниматься самолечением.