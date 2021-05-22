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"Правда тела": масла и жиры

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210522/1032464655/Pravda-tela-masla-i-zhiry.html

Разбираемся, в том, какие бывают масла и жиры (и стоит ли бежать в магазин за “экзотичными” тыквенным и кунжутным маслом).

Радио
"Правда тела". Масла и жиры

Почему от сала стоит отказаться, а щелкать семечки - полезно (но только несолёные)? Можно ли жарить на нерафинированном оливковом масле и на маргарине? Стоит ли пить добавки “омега-3” - или они бесполезны?
Насколько полезна икра (ведь она же тоже жирная!)? И вообще, зачем человеку нужны масла и жиры (и сколько процентов они должны составлять в рационе)? Объясняет нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и сотрудников пищевой промышленности Виктория Вишнякова.
02:50 Почему человеку нужны масла и жиры
04:10 Растительные масла полезнее животных - или нет?
05:00 Что такое насыщенные и ненасыщенные жиры (что важно о них знать)
07:40 Почему щелкать семечки - полезно
08:35 Всякие “омеги” - что это? И как их различать
09:40 Рыба - работает, а добавки - нет?
11:45 Чем опасны трансжиры
14:15 Рафинированные и нерафинированные масла
16:00 Льняное, кунжутное, тыквенное - польза или маркетинг?
19:00 Можно ли использовать маргарин
20:44 Пальмовое масло - где правда

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