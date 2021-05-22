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Язык репрессий: как иностранцы обогатили речь заключённых ГУЛАГа

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210522/1032464668/Yazyk-repressiy-kak-inostrantsy-obogatili-rech-zaklyuchnnykh-GULAGa-.html

Этнический состав в ГУЛАГе был даже пестрее, чем в СССР: в лагеря заносило французов, немцев, англичан, китайцев, австрийцев… Их языки обогатили речь заключённых и, как следствие, русский язык.

Радио
Язык репрессий. Как иностранцы обогатили речь заключённых ГУЛАГа

Почему “в ажуре” - это не про кружева? Как дрейфили голландцы до ГУЛАГа? Кто был “товарищем” для “грязного”?

Партнер эпизода - Музей истории ГУЛАГа.

Эпизод подготовлен на основе книги Леонида Городина "Словарь русских агротизмов".
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Темы:
Подкасты РИА (538)

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