Язык репрессий: как иностранцы обогатили речь заключённых ГУЛАГа

Этнический состав в ГУЛАГе был даже пестрее, чем в СССР: в лагеря заносило французов, немцев, англичан, китайцев, австрийцев… Их языки обогатили речь заключённых и, как следствие, русский язык.
Почему “в ажуре” - это не про кружева? Как дрейфили голландцы до ГУЛАГа? Кто был “товарищем” для “грязного”?
Партнер эпизода - Музей истории ГУЛАГа.
Эпизод подготовлен на основе книги Леонида Городина "Словарь русских агротизмов".Слушайте подкасты РИА Новости.
Группа туристов из России вышла на туристический маршрут в высокогорье Абхазии 3 мая. Поход должен был закончиться 10 мая, но 12 мая в МЧС поступил сигнал, что один из туристов не может продолжать поход и его оставили на определенной точке.
Борьба с мраморным клопом в районах Абхазии проходит с помощью обработки пестицидами и механического сбора.
Международный музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает.." не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
Sputnikabkhazia
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