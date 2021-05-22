Спаси птенца, покорми лебедя, приручи ворону: инструкция орнитолога

Что делать, если нашел птенца? Как ухаживать за ним, если вы решили оставить его себе? Можно ли приручить ворону? Существуют ли "дрессировщики птиц"? Почему птиц нельзя кормить хлебом (особенно черным)?
Как сделать домик для птицы и почему не всем пернатым подойдет обычный скворечник? Куда улетают снегири на лето?
Наблюдая за птицами каждый день, мы практически ничего не знаем о них: где гнездятся голуби, что делать с выпавшими птенцами, как городские птицы умирают. О жизни птиц, нестбоксинге и правильном подкармливании мы поговорили с полевым орнитологом и автором телеграм-канала "Экспедиционные картинки" Еленой Шнайдер. Слушайте подкасты РИА Новости.
Группа туристов из России вышла на туристический маршрут в высокогорье Абхазии 3 мая. Поход должен был закончиться 10 мая, но 12 мая в МЧС поступил сигнал, что один из туристов не может продолжать поход и его оставили на определенной точке.